La legendaria Fogcam va a ser apagada tras 25 años, es la webcam que más tiempo ha transmitido en vivo

Los que llevan un buen tiempo aquí y se han interesado en la historia de internet y sus hitos, de seguro conocen la Fogcam.

Este sitio web que muestra una transmisión que se refresca cada 20 segundos está al aire desde 1994, será apagada.

Así lo informaron en su cuenta oficial, con pesar:

After 25 years, Fogcam is shutting down forever at the end of August. Webdog & Danno thank our viewers and San Francisco State University for their support over the years.

The Internet has changed a lot since 1994, but Fogcam will always have a special place in its history.

— Webdog and Danno (@FogCam) August 18, 2019