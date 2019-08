Hermanos Duffer explican final de Stranger Things 3 con Star Wars: The Empire Strikes Back

Stranger Things 3 tal vez es la última gran cosa que la ha sucedido a Netflix los meses más recientes de este accidentado 2019 (para ellos). La serie se muestra desgastada en algunos aspectos, pero por fin afinó algunos detalles urgentes para regalarnos una temporada bastante entretenida en general.

Sin embargo, uno de los puntos que provocó mayor revuelo y controversia fue su desenlace, particularmente con lo que le sucedió a Hopper. En donde todo apunta a que está muerto luego de sacrificarse para cerrar el portal que amenazaba a nuestro universo.

Sin embargo fue sólo cuestión de tiempo para que comenzaran a circular las teorías que dibujaban paralelismos entre Stranger Things 3 y The Empire Strikes Back. En donde el alguacil fungía como el Han Solo de esta trama.

I have a #StrangerThings theory based on something Hopper says to the Russian goon, Steve’s favorite #StarWars movie and Han Solo.

But I can’t tweet it without spoiling the final season for the people who haven’t seen it yet …

— Bill Kuchman (@billkuchman) July 10, 2019