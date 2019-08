Final de LLA: ¿Isurus o All Knights? Antes de la batalla

Cobertura especial de Sebastereo, para FayerWayer.

El próximo sábado, 31 de agosto y a contar de las 15.30 horas, la Tortuga de Talcahuano en la octava región será el escenario de una nueva final de la Liga Movistar Latinoamérica que, en su fase de clausura, enfrentará a Isurus Gaming en contra de All Knights.

Ambos equipos llegan a esta instancia como primer y segundo lugar, de forma respectiva pero, a pesar de esto hay mucho más tras la historia de este partido.

Comencemos con la tabla de posiciones: Isurus Gaming termina la fase regular con 17 puntos (17 victorias y 4 derrotas) y All Knights con 14 (14 victorias y 7 derrotas). Una diferencia de tres puntos con el segundo lugar y de cinco con el tercero, Furious Gaming, que determinó la supremacía del tiburón en este split. Una supremacía que se ve amenazada por AK, una organización nueva que tuvo un duro inicio de año y que tras un variado “ensayo y error” llegan como finalista de la LLA

Imágenes cortesía de Riot Games.

El tiburón posee un juego contundente; colectivo, en bloque, gran mecánica y una pool champ envidiable. En este equipo encontramos a dos nombres que han dejado tremendas jugadas a lo largo de su historia en la liga; Buggax y Warangelus.

Buggax, el carrilero superior, ha tenido un gran año; con picks como Karma y Akali que han causado grandes estragos en los equipos rivales.

Are you not entertained? @Buggaxlol de @teamisurus fácil se nota como serio candidato a uno de los mejores outplays del año con este clip. pic.twitter.com/sTwjfuDmF9

— SebaStereo®️ (@sebastereogg) July 13, 2019