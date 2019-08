Sorpresa: Final Fantasy VIII Remastared ya tiene fecha de lanzamiento y es muy pronto

Final Fantasy VIII Remastered es tal vez uno de los anuncios menos esperados de la Gamescom 2019. En especial porque Square Enix tiene proyectos con mucha mayor expectativa en puerta, como el remake de la séptima parte de esa misma franquicia.

Si embargo, el estudio tomó por sorpresa a todos por partida doble. En primera por confirmar una vez más que no preparan una actualización completa del juego como lo hacen con el VII. Y en segunda por revelar que el título está a punto de ser puesto a la venta.

A través de un vistoso y nostálgico video, Square Enix anunció la fecha de lanzamiento de su Final Fantasy VIII Remastered. Antes de ello vimos una cuidadosa selección de escenas que nos recuerdan los momentos más intensos de su trama.

El pretexto del tráiler es mostrar todos los cambios que le metieron al título para mejorarlo. Con un fuerte pulido en el apartado gráfico, para soportar las definiciones estándar de ahora; y un cambio interesante en las opciones de juego para personalizar la experiencia y acelerar los puntos lentos.

