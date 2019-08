El fin de un emblema: tradicional atracción de Fantasilandia vive sus últimos días y se despedirá este domingo

View this post on Instagram

¿Quieres ser parte de uno de los momentos históricos de Fantasilandia? ¡Entonces, ajusta tu asiento y prepárate para ser uno de los 9 elegidos, que junto a sus amigos, subirán a la #LaUltimaVuelta del EVOLUTION! Para participar sólo comenta con el emoji 🙌 y etiqueta a tus 3 amigos que te acompañarán el domingo 4 de agosto a despedir uno de los juegos clásicos de nuestro parque, ¡¡¡con entradas, bebida y comida gratis!!! Sorteo jueves 01 de Agosto. Bases del concurso: (https://www.fantasilandia.cl/bases-y-concursos/)