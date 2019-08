Otro fail: fans de Star Wars encuentran error grave en tráiler de The Rise of Skywalker

Disney realizó hace algunos días su D23 Expo en donde presentó algunos avances interesantes de sus próximas producciones. Como era de esperarse Star Wars y su Episodio IX se llevó buena parte de los reflectores; y aprovecharon el espacio para lanzar un nuevo teaser.

El tráiler es nostalgia pura, ya que muestra algunos de los momentos más representativos de toda la saga. Para luego de eso presentarnos algunos desconcertantes segundos de la nueva película.

Vemos algunas secuencias de lucha, un C-3PO con ojos rojos y a Rey con un sable de luz doble; en donde ella parece haberse ido al lado oscuro de La Fuerza.

Esto plantó el escenario para realizar bastantes especulaciones. Pero en medio de todas esas emociones parece tardamos días enteros en percatarnos de que el teaser tenía un error de grabación serio con Kylo Ren:

homegirl is angry! god i can't wait to see this! pic.twitter.com/KuUZWl1xdt

— maría belén (@reyssben) August 28, 2019