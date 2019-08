El modo oscuro está muy cerca de llegar a la app de Facebook: Así se verá

Hace algunos meses, la gente recibió con agrado la sorpresa de que Facebook Messenger por fin tenía un modo oscuro. Ahora estamos en espera de este para WhatsApp e incluso está incursionando en la aplicación principal de Facebook, aunque todavía no se puede usar en general. Esto es lo que sabemos.

El modo oscuro se encuentra actualmente presente en muchas aplicaciones, tal es el caso de Telegram o Twitter. Facebook se ha tardado en agregarlo, pero parece que pronto podremos disfrutarlo en sus diferentes plataformas y no sólo en Messenger (aunque Instagram se sigue quedando atrás).

Por ahora, en la aplicación principal, ya puedes usar este modo pero solo en algunas cuentas y únicamente en la parte de Grupos. Esto se debe a que todavía está en pruebas, aunque probablemente no pase mucho tiempo antes de que se libere a todos los usuarios.

By "early stage of development", this is what I mean

Only the Groups tab is looking good for the demo at the moment 😅 pic.twitter.com/L1SHaWlSk1

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) August 13, 2019