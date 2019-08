Facebook lanzará una opción para que puedas "evitar" que utilice tu historial de navegación

Bueno, no exactamente...

Esta semana Facebook anunció el lanzamiento de una nueva herramienta para la gestión de los datos personales de los usuarios. Se trata de una opción que cambia la forma en cómo utiliza la red social tu propio historial de navegación. El propósito de esta decisión sería en teoría darle más control a los usuarios de sus propios datos.

Si no sabías que esto pasaba, debes enterarte que Facebook recoge la información de lo que haces en internet. Concretamente, se vale de tu historial de navegación para averiguar sobre tus gustos. Revisa los sitios de ventas que visitas o las consultas que haces, y de esta manera te ofrece publicidad que se supone será de tu agrado. ¿Te has asustado alguna vez por ver publicidad relacionada a un producto poco después de haber hablado de él? Tal vez lo hayas buscado en Google o alguna página y no lo recuerdas, pero la red de Zuckerberg sí.

El punto es que la compañía llevará a cabo un plan piloto en España, Irlanda y Corea del Sur. En los países mencionados probará una herramienta que le "dará libertad" al usuario de no compartir más su historial de búsqueda con Facebook. Por supuesto, hablamos del tiempo de navegación que se pasa estrictamente por fuera de la plataforma. De ser esto exitoso, en un futuro podrías navegar tranquilamente sin esperar que la red social te muestre publicidad poco después.

Antes de que el usuario tome la decisión, podrá revisar una lista de las compañías que le compartieron tu historial de navegación a Facebook. Sin duda, podría ser un buen dato para revisar.

Verdad a medias

Esto suena muy bien, pero como todo, tiene sus limitaciones. Representantes de la compañía aclararon que de denegarse el uso del historial de navegación a Facebook, este seguiría almacenando los datos de todas formas.

¿Cuál es el propósito de esto? Al parecer mantendrían tus datos de forma anónima. Solamente serían empleados como parte de sus estadísticas comerciales.

Fuente: The Guardian.