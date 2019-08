Este sí que es dinosaurio: Descubren la especie de Estegosaurio más antigua

El Estegosaurio es uno de los dinosaurios emblemáticos del periodo prehistórico, su coraza en su columna vertebral y blindaje con una cola espinuda, le dieron un aura especial que siempre fascinó a científicos y niños por igual.

Una investigación ahora determinó que este espécimen vivió mucho antes de lo que se piensa, ya que un nuevo estudio de sus fósiles descubrió que proviene del Jurásico Medio.

The oldest stegosaur ever has been discovered and named ‘mountain lizard’. Love writing about and sharing the fascinating work of @Tweetisaurus @travenn and @NHMdinolab https://t.co/IgFvCh7PKq

— Samuel Luke Bond (@MagpieTravels) August 20, 2019