ESPN cancela transmisión de torneo de Apex Legends por tiroteos recientes

Las masacres de Dayton y El Paso han traído consecuencias funestas para la sociedad. Mientras se mantiene el luto mundial por este crimen, impulsado por el odio racial y la laxa regulación de armas; vemos igual cómo nuevamente se culpa de todo a los videojuegos. Incluido Apex Legends.

Según reportan los colegas de Dexerto, ESPN habría decidido cancelar la emisión de EXP Invitational APEX Legends at X Games, un torneo de este popular título FPS, todo como una señal de "respeto", tras lo sucedido por los tiroteos recientes:

ESPN and ABC has made the decision not to air the TV broadcast of the XGames Apex Legends EXP Invitational that was scheduled for this weekend, in response to the recent mass shootings, according to an ABC Affiliate TV station source pic.twitter.com/6BMwdbk93t

— Rod Breslau (@Slasher) August 8, 2019