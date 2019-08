Episodio IX de Star Wars será menos peor que el final de Game of Thrones según Daisy Ridley

¿Vaya alivio?

Uno de los momentos más traumáticos de este 2019 fue sin duda el final de Game of Thrones. Muchos desataron su decepción y frustraciones cuando vieron la manera en que cerraron todo. Pero la serie se ha ido y ha llegado el momento de enfocarse en nuestra otra obsesión colectiva para la comunidad geek: Star Wars.

Luego de lo que sucedió con el Episodio VIII: The Last Jedi muchos no pudieron evitar armar la conexión y resucitar el pánico ante la posibilidad de que el final de esta nueva trilogía sea igual de divisivo que el desenlace de Game of Thrones.

Daisy Ridley, actriz encarga de interpretar a Rey parece que está consciente de ello y acaba de hablar con los amigos de MTV News para… ¿calmar los ánimos?. Aunque no estamos seguro de que haya sido tan positiva la intervención.

Ella fue cuestionada sobre la comparación inevitable y sólo atinó a decir algo que puede ser interpretado como que el final de Star Wars será menos peor:

No podría decirte lo que he estado haciendo durante el último mes, tal vez seis semanas… excepto que he visto Game of Thrones. Y creo que este final [el de Star Wars] será menos controvertido.

Nos regresó una vieja sensación de Déjà vu cuando el reparto de Game of Thrones comenzó a adelantar de manera discreta y velada que el desenlace de la seria no sería tan espectacular como se esperaba.

Ahora será cuestión de esperar para ver qué nos espera a los fans.