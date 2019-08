El Tesla Roadster que Elon Musk envió al espacio acaba de dar su primera vuelta alrededor del sol

Como muestra de osadía, Elon Musk decidió enviar al espacio a un Tesla Roadster con un muñeco llamado Starman hace más de año y medio.

El 6 de febrero de 2018, un gran suceso fue registrado a nivel mundial. Se trató del lanzamiento del Falcon Heavy de SpaceX, cuyo desempeño marcaría un hito en la reanudación de los proyectos espaciales de la humanidad, esta vez dirigidos por iniciativa privada (con gran entusiasmo de Elon Musk). Sin embargo, lo que más llamó la atención ese día fue que cargado un automóvil.

El auto lanzado al espacio fue un Tesla Roadster, de la compañía que también posee Elon Musk. El hecho fue destacable, pues es el primer vehículo terrestre que terminó por fuera de la Tierra.

El Tesla Roadster no fue lanzado al espacio solo. Dentro de él hay un "conductor", que es un muñeco con traje espacial y que fue apodado como "Starman". Por supuesto, es una referencia a la canción de David Bowie. Como si las referencias no fueran suficientes, en el momento del despegue, Starman iba "escuchando" "Space Oddity" y "Life on Mars?", del mismo artista.

La gente ha podido seguir el paradero del Tesla gracias a la página WhereIsRoadster.com. Gracias a eso, se han dado cuenta que el vehículo ya alcanzó una vuelta alrededor del sol. Según la página, su periodo orbital es de 557 días, cuota que ya se cumplió el fin de semana.

Fue en noviembre cuando reportamos que el Tesla ya había pasado Marte. Esperemos que siga teniendo una gran vida espacial.

Este sitio web rastrea el Tesla Roadster que está en el espacio La página web whereisroadster.com rastrea prácticamente en tiempo real la ubicación del Tesla Roadster allá arriba.

Datos curiosos

En estos momentos el automóvil se encuentra muy lejos de la Tierra. Concretamente está a casi 300 millones de kilómetros de nuestro planeta. Además, se aleja a una velocidad de 2.012 kilómetros por hora.

Obviamente el motor del vehículo no se ha encendido, pero se sigue tomando en cuenta su garantía para hablar de lo que ha recorrido. Su garantía es de 36.000 millas, pero ha superado esta distancia más de 21.000 veces.

En todo este tipo, Starman también habría tenido toda una experiencia musical. Por un "oído" habría escuchado "Space Oddity" 152.160 veces, y por el otro,"Life on Mars?" 205.030 veces.