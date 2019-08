Edward Snowden advierte: Facebook, Instagram y Youtube espían a sus usuarios

Cualquiera que alguna vez haya utilizado Facebook, Instagram o YouTube estaría gravemente expuesto a ser intervenido y espiado por estas plataformas. Es lo que advierte Edward Snowden a través de su cuenta oficial de Twitter.

Tomando en cuenta los antecedentes del propio sujeto y todo lo que sabe sobre las prácticas de vigilancia a ciudadanos por parte de la NSA, deberíamos tomar con seriedad su advertencia:

These are my new accounts on other platforms. In the weeks ahead, I aim to explain how each of these site spies on you, and methods to limit how much they know about you. If you use them, keep an eye out.https://t.co/kbyQQe95oNhttps://t.co/6Jvkgu9zyPhttps://t.co/VU7jL8qV9r

— Edward Snowden (@Snowden) August 1, 2019