Donald Trump lanza misil a Google y los acusa de manipular millones de votos en favor de Hillary Clinton

Una grave acusación lanzó este lunes 19 de agosto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien fustigó directamente a Google de manipular millones de votos en la elección de 2016 en favor de Hillary Clinton.

Wow, Report Just Out! Google manipulated from 2.6 million to 16 million votes for Hillary Clinton in 2016 Election! This was put out by a Clinton supporter, not a Trump Supporter! Google should be sued. My victory was even bigger than thought! @JudicialWatch

