Donald Trump culpa a videojuegos e internet por la masacre de El Paso y Dayton

Tras la masacre de El Paso y Dayton el mundo esperaba cuál sería la postura oficial del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En particular debido a que el agresor del tiroteo de Texas, Patrick Crusius, al parecer era un simpatizante alentado por el discurso permanentemente divisorio del mandatario.

Ahora, Trump ha hablado. Reconoce la presencia del racismo y el supremacismo blanco como factores determinantes de esta tragedia. Pero en realidad terminó culpando a los videojuegos y a internet por todo lo sucedido.

Tal cual reporta Insider, el Presidente sostuvo una conferencia de prensa con medios internacionales en donde habló de ambos incidentes. Para marcar una postura que podría ser objeto de diversas críticas:

Trump hizo un llamado a trabajar con compañías de redes sociales y proveedores de internet para detectar a los atacantes antes de que sucedan las tragedia. Y marcó de paso que ahora deberán "iluminar los rincones oscuros de internet”.

Más o menos en paralelo, el Congresista republicano Kevin McCarthy y el gobernador de Texas, Dan Patrick, también aparecieron en la cadena Fox para igual atribuir la causa de todo a los videojuegos.

clip here — it's very much jumping off Tx. Lt. Gov Dan Patrick's comments to F&F earlier pic.twitter.com/J8PqvNtvz0

— John Whitehouse (@existentialfish) August 4, 2019