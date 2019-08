Momento mágico: Restauran un video a color de Disneyland cuando acababa de ser inaugurado

Este video de un día cualquiera en Disneyland data de hace 60 años y nos muestra la magia del primero parque de diversiones de Waltt Disney.

Disneyland fue inaugurado en Anaheim, California, en 1955. Hace ya unos cuantos ayeres. En ese tiempo no era muy común que la gente llevara cámaras de video a sus paseos familiares (no eran nada baratas ni nada portátiles). Obviamente aún no existían teléfonos inteligentes. Es por todo esto que ver cómo era la tierra de Disney por esos tiempos en un día común y corriente llama tanto la atención. Más porque es a color.

Disneyland en todo su esplendor

De hecho, este fue el primer parque de diversiones de Walt Disney, así que no es cualquier cosa. El video fue grabado entre 1955 y 1956. Se calcula que fue en enero del 56 por la falta de adornos navideños en el parque. Además, los barquitos del inicio de la atracción Frontierland se introdujeron en diciembre del 55, mientras que el tren del final (Casey Jr.) aún no tenía decoraciones de Storybook Land, que se anunciaron en febrero del 56. Esto sitúa al video muy específicamente en enero o los primeros días de febrero.

Fue Steven Roberts quien subió esta joya a YouTube. Él se dedica a digitalizar películas antiguas para compartirlas en la plataforma. El video pertenece a una amiga suya, cuyo padre, Sherman Carter, lo filmó cuando llevó a toda su familia a Disney.