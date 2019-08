Disneyland estuvo vacío este verano por culpa de Star Wars: Galaxy’s Edge

Durante años el mundo estaba a la expectativa por la gran inauguración del parte temático de Star Wars: Galaxy’s Edge, ubicado al interior de Disneyland en California.

Sin embargo, resulta que el parque fue tan grande que ahuyentó a sus visitantes y convirtió el sitio en una verdadera ciudad fantasmas que nadie visitó.

Durante semanas circularon publicaciones y fotografías en redes sociales, donde se mostraba que las calles de Disneyland estaban prácticamente desiertas.

Se trataba de una situación bastante inusual, ya que el verano es uno de los periodos de mayor afluencia para estos parques. Pero la evidencia mostraba lo opuesto:

Well #Disneyland is empty pretty much everyday pic.twitter.com/76ZNKUfrk6

— Ademir Villacorta (@Ademir818) June 28, 2019