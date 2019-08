Disney+ prepara reboot de Mi Pobre Angelito para las nuevas generaciones

Mi Pobre Angelito (o Home Alone, por su título original) es una película de culto muy querida entre los individuos que vivimos nuestra niñez en la década de los 90.

La cinta original igual que su secuela se han convertido en clásicos navideños de cada temporada. Pero ahora, tras la fusión entre Fox y Disney sólo era cuestión de tiempo para que el ratón Mickey quisiera sacarle dinero a su nuevo juguete. Y eso es justo lo que va a suceder.

Merry Christmas, ya filthy animal: las películas de gangsters que aparecen en Home Alone, de hecho, no existen. Ni la de la 1 ni la de la 2.

Bob Iger, CEO de Disney, tuvo su ya tradicional conferencia con inversionistas, para informar los resultados financieros del más reciente trimestre de 2019.

Ahí, el ejecutivo también habló sobre los futuros planes para la compañía y su nueva plataforma de streaming Disney + (Disney Plus). Revelando que están planeando un montón de reboots que serán estrenados directamente en el nuevo servicio:

CEO Bob Iger says Home Alone, Night at the Museum and Diary of a Wimpy Kid will be "reimagined" for Disney+.

Did I hear that right?

— Ashley Carter (@AshleyLCarter1) August 6, 2019