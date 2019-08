El servicio de streaming Disney Plus llegará a América Latina en 2020

Durante el evento D23, se anunció que el servicio de streaming D23 llegaría a América Latina más pronto de lo que se pensaba inicialmente.

Se tenía pensado que Disney Plus llegaría a América Latina en el 2021, por lo que todo estábamos algo decepcionados. Pero durante el D23, Disney anunció que este llegará antes de lo que se había dicho.

Solo faltan esperar un poco más

De acuerdo con información que Disney mismo compartió, Latinoamérica ya no tendría que esperar hasta el 2021. Sino que Disney Plus llegará en 2020 para que todos lo podamos disfrutar como es debido.

Además de todo esto, se mencionaron algunas de la cosas que vendrán para este servicio. Las cuales incluyen grandes producciones de todas las cosas que ha comprado la compañía. Esto incluye The Mandalorian, una serie de Star Wars que promete ser oscura. También podremos ver Moon Night, She-Hulk y Ms. Marvel, series live action de la casa de las ideas.

Además de que podremos ver el regreso de Lizzie McGuire y una serie de High School Musical. La cual lleva por nombre High School Musical: The Musical: The Series, no es broma.

Tenemos además un spin-off de Toy Story con Forky como protagonista, quien descubrirá el mundo poco a poco.

Pero algo de lo que poco se menciona pero sigue siendo bastante grande, es el poder disfrutar de National Geographic. Ya que Disney Pius contará con más de 600 horas de contenido de esta cadena.

Sin duda es todo un evento y parece que viene a revolucionar la manera en que se ve el streaming. En cuanto a precios oficiales para América Latino aún no se confirma nada pero seguramente pronto podremos saberlos. Eso sí, los mantendremos informados, es algo que también nos emociona saber, y mucho.

Para finalizar, nos gustaría que saber tu opinión ¿crees que este servicio venga a ganarle terreno a Netflix?. En lo personal, creo que la competencia de esta magnitud hará que Netflix se vea obligado a mejorar la calidad de su contenido.