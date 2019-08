Rumor: Disney canceló trilogía de Star Wars con Rian Johnson

El futuro de la franquicia de Star Wars era pura incertidumbre luego de lo que había sucedido con el Episodio VIII: The Last Jedi y la película de Han Solo.

Antes de eso los planes eran firmes: habrían una película de Obi-Wan Kenobi, los tipos responsables del prometedor final de Game of Thrones iban a hacer una nueva saga en este universo y Rian Johnson, el director visionario, tendría una nueva trilogía.

Pero todo se colapsó entre los involucrados. Y ahora todo apunta a que al interior de Lucasfilm y Disney por fin habrían reaccionado; decidiéndose por expulsar a Johnson de la franquicia. Así lo afirma la cuenta de Twitter @iFixTrailers:

The decision has been discussed for some time since February 2018. Johnson hasn’t been notified yet due to Lucasfilm restructuring.

Even though RJ himself has admitted his trilogy IS happening, there’s actually no script no due casting process & no story set-up at this point.

Neither Lucasfilm nor Disney will make any official announcement before December but insider information has confirmed this decision.

— 𝚃𝚑𝚎 PAO 𝚁𝚎𝚝𝚛𝚘 𝙼𝚊𝚌𝚑𝚒𝚗𝚎 (@iFixTrailers) August 16, 2019