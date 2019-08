Científicos descubren que pudo haber existido una extinción masiva mucho antes de los dinosaurios

Cuando alguien habla de la primera extinción masiva, lo primero que muchas personas piensan es en los dinosaurios (F). Pero esta no fue la primera.

Por desgraccia, el mundo está habituado a las extinciones, aunque no tanto a nivel masivo como el de los dinosaurios. Ahora, pistas descubiertas en rocas canadienses se cree que pudo haber otra extinción masiva de la que no se tenía conocimiento en absoluto. Esto es lo que se ha descubierto al respecto hasta el momento.

La recientemente descubierta extinción masiva anterior a los dinosaurios

Las rocas en cuestión son canadienses y se formaron hace miles de millones de años. Lo que revelan es una extinción masiva previamente desconocida de organismos. De hecho hay señales de que pudo haber sido mucho más grande que la de los reptiles gigantes.

El estudio fue publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences y realizado por laUniversidad de Stanford. Explica que se cree que de hecho, esta vez no hablamos en sí de animales o plantas, sino de microorganismos. Estos son los que le dieron forma a la atmósfera del planeta Tierra y prepararon el terreno para la evolución que conocemos (más o menos).

Así lo dijo Malcolm Hodgskiss, coautor del estudio:

Esto indica que incluso cuando la biología de la Tierra se compone completamente de microbios puede surgir lo que podría considerarse un enorme evento de extinción que no se registra en registros fósiles

Todo esto demuestra, casi sin lugar a dudas, que todavía hay mucha historia de nuestro planeta que no conocemos ni imaginamos.