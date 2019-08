Deadpool 3 podría ser una película para toda la familia, según su director

David Leitch afirma que Deadpool 3 no tendría que ser necesariamente una película con clasificación para público adulto.

Cuando Disney compró Fox una de las cosas por las que más se temieron fue el destino final de Deadpool 3. La franquicia siempre se había distinguido por ser ultraviolentas, y eso no parecía encajar con la política general del ratón Mickey. Ahora comienzan a confirmarse esos miedos.

Resulta que David Leitch, director de Deadpool 2, involucrado en la producción de la tercera parte, se encuentra promocionando su nueva cinta Hobbs & Shaw. Pero las preguntas sobre El Mercenario Bocazas no dejan de surgir, y entrevista con Yahoo! Movies hizo una declaración que dejó fríos a muchos fans:

[Deadpool] no necesariamente debe tener clasificación R [para audiencias adultas], ya que esa no es necesariamente la marca distintiva del MCU.

Aunque Disney no solo necesita hacer películas PG-13. Creo que encontraremos un feliz punto medio.

Con ello el cineasta básicamente confirma de forma indirecta que Deadpool sería parte del Universo Cinematográfico de Marvel (el MCU).

Pero por eso mismo sería necesario buscar un nuevo balance en la construcción del personaje, para que encaje con el resto de las películas de la franquicia.

Tenemos el antecedente ahora incómodo de Once Upon a Time in Deadpool. La versión "para toda la familia de Deadpool 2; que ahora nos da una idea muy clara cómo podría ser el futuro de estas cintas.

En paralelo tenemos el reporte de esa conferencia entre inversionistas y el CEO de Disney, Bob Iger; donde se afirmó que Deadpool es parte oficial del MCU.

Así que ahora todo apunta a que Deadpool 3 será una película distinta. Pero aún falta que Disney confirme oficialmente su producción.