Una consulta en Google definió la trama de Avengers: Endgame

Avengers: Endgame tiene la distinción de ser ya la película más taquillera de la historia. Eso es un gran logro desbloqueado, pero la maquinaria de Disney parece que sigue hambrienta y acaba de lanzar la película en formato físico y digital.

Con ello es natural que sigan circulando novedades y noticias en torno a la cinta de los hermanos Russo. Por lo que es hasta ahora que descubrimos que una consulta en Google y el orden de las películas de Ant-Man fue lo que terminó marcando su trama con viajes en el tiempo.

Christopher Markus, guionista de Avengers: Endgame, reveló hace unas semanas durante su participación en la San Diego Comic Con 2019 todos los detalles de esta curiosa anécdota:

Fue un poco problemático. Sabíamos que queríamos que la primera película terminara así [Markus chasquea los dedos]. Pero luego tuvimos que descubrir cómo solucionarlo. No queríamos usar la tarjeta de "salir de la prisión", no queríamos descubrir que en realidad no hizo eso [de matar a medio universo], sí lo hizo.

Pero sucedió algo grandioso: no se nos permitió usar Ant-Man en la primera película [Infinity War]. Porque había una película de Ant-Man que se estrenaba entre ella y Endgame, y si él hubiera aparecido en Infinity War, tendríamos una secuela oscura y deprimente de Ant-Man. Lo cual no es lo que nadie quiere de una película de Paul Rudd, así que lo mantuvimos fuera.

Pero se nos permitió usarlo para la segunda cinta, lo que abrió la posibilida de Hank Pym y el Reino Cuántico. Y, literalmente, simplemente… busqué en Google 'reino cuántico'.

Así es como suceden las cosas geniales.