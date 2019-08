México: Coca-Cola sugiere que botellas de refresco deben fabricarse con plástico reciclado

Coca-Cola tuvo una excelente día que, de implementarse en México, ayudaría mucho a aumentar el reciclaje de los plásticos.

Coca-Cola es una de las marcas de refresco más reconocidas en todo el mundo. Pero su relación con el público mexicano no tiene comparación alguna. Puesto que México es uno de los países que más consumen esta bebida.

Es por eso, que la misma empresa decidió lanzar una propuesta interesante. La cual es relativa a los envases con los que se venden estos productos. Y que podría beneficiar al medio ambiente.

Una excelente propuesta

De acuerdo con Expansión, Coca-Cola propuso que a partir de ahora, todas las botellas de refresco se hagan con plástico reciclado. No solamente las botellas de sus propios productos, sino que esto debería incluir a todas las refresqueras. Y que de no hacerlo, tendrían que pagar impuestos.

México tiene un modelo muy particular, donde tiene una planta que se encarga de reciclar estos envases para el sistema de Coca-Cola en México y en la que es accionista. En otros países no cuenta con plantas como esta pues contratan un servicio a terceros.

Dijo el director de sustentabilidad de Coca-Cola, Miguel Ángel Laporta.

Sin embargo, a pesar de lo bueno que suena la idea, es solamente eso, una idea. Puesto que no se ha dado a conocer como una propuesto formal en absoluto.

No promovemos, ni impulsamos leyes, impuestos o regulaciones en cualquier materia. Lo que hacemos es proponer un enfoque social, técnico, y de responsabilidad compartida entre los diferentes actores sociales de la cadena de acopio y reciclaje.

Sinceramente es una muy buena idea, sin importar que formal o no. Y esperamos que en un futuro no muy lejano esto se pueda llevar a cabo a nivel nacional. Ya que se consume tanto refresco día con día, que esto ya no solamente es una idea, es ya una necesidad que nos beneficiaría a todos.

Fuente: Expansión.