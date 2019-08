Cinemex tendrá función doble de It en algunas salas de México

Pronto podrás disfrutar de una función doble de It en Cinemex, lo que quiere decir que verás la primera y la segunda parte, una tras otra.

Si eres fanático de It y quieres ver la secuela pero no viste la primera, entonces no te alarmes. Ya que Cinemex ofrecerá en México una función doble en la que primero se transmitirá la primera parte y después la secuela.

Cuánto y cuándo

Antes de comenzar, recuerda que al ser una función doble, estarás como 5 horas sentado. Así que toma tus precauciones de una vez, no vayan a ocurrir accidentes.

Una vez aclarado eso, veamos lo que de verdad importa, que es la función doble de esta franquicia de Stephen King. La cual, como es de esperar, no estará disponible en todas las salas ni todos los días en que se encuentra en cartelera.

Así es como lo muestra Cinemex en sus redes sociales.

¿Estás listo para flotar?

Adquiere ya en PREVENTA tus boletos para #It2 y prepárate para vivir La Magia Del Cine → http://bit.ly/ItCap2-CMX Posted by Cinemex on Monday, August 19, 2019

Esta se llevará a cabo el día 5 de Septiembre de este mismo año. Es decir, que se podrá disfrutar un día antes de su estreno oficial. Por lo que será un gran evento que no te debes perder.

Pero como pasa con todas las funciones especiales y eventos de este tipo, los boletos se agotarán rápido. Así que entra de una vez a la web de Cinemex para que puedas encontrar tus boletos en tu cine preferido. O en cualquier cine que te encuentres, a veces ya no da para elegir.

Recuerda también que esta es una película para adultos con imágenes fuertes y temáticas intensas. Por lo que no debes llevar niños a ver la función, digo, cabe aclarar porque a muchos se les olvida.

La película nos mostrará al club de los perdedores pero muchos años después de los eventos de la primera parte. Ellos se reunirán para derrotar a It de una vez por todas, lo cual no resultará nada fácil.

Sinceramente, parece que será una de las películas de terror más buenas que veremos este año.

Fuente: Cinemex.