Ciencia: Una joven de 17 años vivió toda su vida con su gemelo dentro de ella

La ciencia a veces se sorprende al encontrar ciertos fenómenos que no ocurren tan seguido como uno pensaría, y que bueno que es así.

A veces ni siquiera la ciencia puede dejar de sorprenderse con las cosas que pasan día con día. Y aquí veremos un caso en donde una persona para vivir dentro de una película de terror.

Uno en un millón

Este caso médico causó mucho revuelo cuando fue descubierto. Puesto que parece que una chica de 17 años vivió toda su vida con un gemelo, sin saberlo.

Y es que este gemelo no nació ni se hizo presente en ningún momento de su vida. Lo es que es más, ni siquiera se tenía conocimiento de que este existiera.

Todo salió a la luz cuando se le realizó una tomografía computarizada, en donde se reveló al gemelo. Quien no era realmente un ser humano formado, más bien, era algo así como una masa humana con tejidos similares a huesos y tejido adiposo.

Se le tuvo que hacer una extracción por medio de una operación y por fin se pudo despedir de su gemelo. Este fenómeno es muy poco común, pero aún así, se da en al menos un nacimiento dentro de un millón.

Se le conoce como “fetus in fetu” (que sería como, feto dentro de un feto) y hay alrededor de 200 casos registrados en la historia.

Así que esta chica cuyo nombre no se dio a conocer, dice sentirse muy bien después de la operación. Con la no solamente llevará una vida más tranquila y libre de dolor, sino que ya no cargará con un feto deformen en su abdomen.

Sinceramente parece como sacado de una muy oscura pesadilla, casi como un episodio de La Dimensión Desconocida. Pero como todo lo demás, este tipo de fenómenos siempre tiene una explicación, aunque eso no le quita lo aterrador.

Les dejamos el estudio original en este enlace, solo cabe aclarar algo: Las imágenes mostradas son muy gráficas. Entra bajo tu propio riesgo.

Fuente: BMJ Case Reports.