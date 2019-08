Gobierno de China censura y elimina de las tiendas un increíble juego de terror

Uno de los mejores juegos de terror de los últimos años fue censura por el gobierno de China y ya no se puede conseguir de manera oficial.

China decidió que un videojuego de terror como pocos, dejara de existir. Y las razones, como podrás imaginarte, son relativas a la política de ese país asiático. El juego se llama Devotion y fue desarrollado por la compañía Red Candle Games. Y desafortunadamente, ya no lo puedes comprar en ninguna tienda en línea.

De Taiwan con amor

Este videojuego de terror nos pone en los zapatos de un guionista que debe recorrer un complejo de departamentos de Taipei. Dentro de las habitaciones y hogares de este solitario lugar, se encuentran representaciones de la vida del personaje principal. Quien al parecer, vivió en ese lugar con su familia en la década de los 80.

Pero fuera de los dramas familiares que dan pie a que la historia de este juego se desarrolle. La atmósfera presentada por los desarrolladores es excelente. Ya que ellos querían crear un estilo visual que representara la cultura de Taiwan de manera fiel. Claro, bajo un contexto de terror.

Además, se basaron en obras como P.T. de Hideo Kojima y en juegos como What Remains of Edith Finch y Layers of Fear. Que muestran un terror más psicológico que aquel en donde solo hay screamers.

El resultado fue una obra de arte como ninguna otra, la cual atrajo la atención de fanáticos del género alrededor del mundo. Lamentablemente, ahí fue cuando intervino China.

Todo por un talismán

El problema vino con un talismán fulu encontrado en una parte del juego. En este se podía leer una burla y un insulto a Xi Jinping. Quien es secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, así como presidente de la Comisión Militar Central​. Y para rematar, es el presidente de la República Popular China.

Gracias a esto, se comenzaron a hacer malas reseñas del juego de manera masiva y los desarrolladores decidieron remover el polémico texto. Sin embargo, hubo quienes aún se sintieron ofendidos por cosas no relacionadas al talismán fulu y continuaron con su campaña de odio.

Al final, los desarrolladores decideron retirar el juego. Pero el gobierno de China también se involucró en Julio de este mismo año. Quitándole la licencia a Indievent, la compañía encargada de publicar el juego. Esto lo hicieron bajo la premisa de que esta compañía había violado varias leyes importantes.

Por lo tanto, Red Candle Games ha dicho que no tiene planes de volver a lanzar el juego de nuevo. Pero si es que los jugadores lo piden y desean verlo con ojos más racionales, podrían volver a estrenarlo en algún futuro.

Fuente: Polygon.