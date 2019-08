Cambridge Analytica a la colombiana: Estarían interviniendo elecciones

Una investigación de la emisora "La FM" reveló que una compañía con prácticas similares a Cambridge Analytica estaría asesorando candidatos a alcaldías.

Una empresa extrajera que ofrece servicios similares a los que en su momento dio Cambridge Analytica estaría trabajando directamente en las elecciones regionales de Colombia de 2019. La misma compañía habría confirmado estar trabajando con varios candidatos de alcaldías destacadas como la de Bogotá. La polémica está al rojo vivo.

Una investigación hecha por la emisora colombiana "La FM" habría detonado el caso. En ella, el medio recuerda cómo Cambridge Analytica manipuló redes sociales en Estados Unidos y Reino Unido para conseguir los resultados electorales deseados. Esto, incluyendo el tan mencionado escándalo de información personal tomada de Facebook.

La FM señaló que una empresa española estaría ofreciendo servicios similares a Cambridge Analytica en Colombia. Esta sería Eliminalia, en cuyo portal asegura poder "eliminar el pasado" en internet de sus clientes. Esto, con el fin de que no haya información que afecte su popularidad.

Según fuentes no reveladas del medio, Eliminalia estaría asesorando campañas políticas. Esta ofrecería encargarse de las estrategias de redes de candidatos a alcaldías, gobernaciones, concejos y juntas administradoras locales. Un accionar muy similar que no incluye las mismas condiciones de uso no consentido de datos de Cambridge Analytica.

Preguntando por servicios

Para comprobar la información, los periodistas de la FM se hicieron pasar por una campaña política. Así, se contactaron con la empresa para preguntar por los servicios y respectivos precios. Hecho esto, la propia compañía confirmó que ya está operando con varias campañas:

Efectivamente nos hemos especializado en campañas electorales, llevan al éxito de las elecciones de varios políticos. En la actualidad estamos gestionando cinco alcaldías de Colombia, dos presidenciales (Ecuador y República Dominicana), entre otras campañas.

Un representante de la compañía le dijo a los periodistas que se encargaban de las redes sociales y la redacción de contenidos periodísticos. Su gestión haría que aparecieran en medios digitales locales controlados por la empresa. Así, quien terminara leyendo la información terminaría siendo convencido de votar por un determinado candidato.

Finalmente la compañía mencionó a algunos candidatos con los que habría tenido contacto. Eso sí, no todos habrían concretado un negocio por diferencias económicas. La FM señaló que Eliminalia se encuentra operando en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Antioquia y Chocó. No obstante, se reservó más detalles para una siguiente edición.