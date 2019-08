Bella Thorne dirigió una película porno para Pornhub e internet estalla

La popular ex actriz infantil de Disney hace su debut como directora de cine... porno.

Tenemos que admitirlo, Pornhub sabe cómo jugar sus cartas para mantenerse como una tendencia viral. Incluso cuando sus contenidos no sean necesariamente sobre porno, o versen sobre la promesa una clase en particular: los videos de celebridades.

Bajo ese tenor, Bella Thorne, la ex actriz infantil de Disney, popular por la serie Shake It Up, acaba de revelar al mundo que hizo equipo con la popular plataforma de videos para dirigir su primera película. Y si la patrocina Pornhub obviamente tenía que ser porno.

Her & Him es el nombre inofensivo de esta película. Y en su primer tráiler oficial vemos imágenes suficientemente ligeras como para no ser bloqueadas por el algoritmo de YouTube. Pero al mismo tiempo lo que aparece en pantalla no tiene sentido alguno.

Por fortuna, hay una sinopsis oficial que nos puede dar una idea de que rayos se trata esta cinta, en donde al parecer Thorne alimentará su vena artística:

Porno espía: Rusia planta spyware en apps falsas de Pornhub y Google De Rusia con amor.

"Her & Him" muestra a un chico de veintitantos años que se topa con un mensaje sorpresa en el teléfono de su novia, interrumpiendo su rutina matutina y convirtiendo todo en un encuentro sexual fuera de control. La película está protagonizada por los conocidos actores de entretenimiento para adultos Abella Danger y Small Hands y presenta música del rapero Mod Sun.

Her & Him se estrenará en el Festival de Cine de Oldenburg en Alemania del 11 al 15 de septiembre, y luego estará disponible en Pornhub Premium.

El debut como director de Thorne es parte de la serie Directores Visionarios de Pornhub, que presenta películas de debut de directores invitados inesperados; para diversificar la producción porno y ayudar a crear contenido más variado con múltiples tipos de espectadores en mente.

Así que este porno no será convencional. Advertidos están. Si es que buscan ver la película con intenciones meramente académicas y culturales.