Es posible que BBVA ya no permita retirar dinero de ventanillas en México

Dentro de muy poco, BBVA ya no permitirá retirar dinero en efectivo directamente de ventanillas en España y esto podría llegar también a México.

Recientemente Bancomer “desapareció” por completo para pasar a ser de ahora en adelante BBVA. Si bien la fusión ya estaba ahí, ahora ya se busca eliminar cualquier rastro de que alguna vez fue Bancomer. Y en algo que probablemente no tenga relación con esto, ahora parece que desaparecerá una función importante en estos bancos.

No más dinero en efectivo

De acuerdo con información proporcionada por BBVA, a partir del mes de Septiembre de este mismo año, llegará este cambio. El cual tiene que ver con retirar dinero de ventanillas directamente, lo cual ya no se podrá hacer en absoluto.

Si bien, no va a ocurrir en todos los bancos de México de inmediato, si se comenzará a realizar esto en todos. Hasta que, al menos en BBVA, ya no se pueda realizar esto en ventanillas. Pero no solamente se eliminarán los retiros, sino que se eliminan todas las operaciones que tengan que ver con manejo de efectivo. Ya sean pagos, retiros, depósitos o transferencias. Todo lo anterior dejará de ser efectivo en ventanilla.

Pero fuera de que parece ser algo hecho con malas intenciones, es todo lo contrario. Puesto que lo que busca es agilizar los procesos que se pueden hacer de manera individual con un cajero y poder dar un mejor servicio.

De hecho, parece ser que un 92% de las operaciones que se hacen en ventanilla, se pueden realizar sin problema en los cajeros. Es por eso que el banco mismo toma estas medidas, para que las personas puedan aprovechar las funciones de cajeros en lugar de sacar un número y esperar por horas a ser atendido.

A pesar de que los cambios se llevarán a cabo a partir de Septiembre en España. Es casi un hecho que después seguirá México, puesto que cada vez más se implementa la digitalización en este país.

Seguiremos informando en caso de que den a conocer más noticias sobre esto último.

Fuente: BBVA.