¿Robert Pattinson como Batman aparecerá en The Suicide Squad de James Gunn?

Suicide Squad es uno de los casos más curiosos del DCEU. Nadie esperaba mucho de la película cuando se anunció. Pero luego entre su reparto y su mítico primer tráiler las expectativas se dispararon.

Luego la película se estrenó y terminó siendo algo entretenido pero muy lejano a lo que parecía prometerse inicialmente.

Al final la cinta no ayudó a mantener a flote el universo extendido de Zack Snyder. Pero catapultó a la fama a Harley Quinn lo que garantizó futuras películas.

James Gunn luego fue fichado por Warner como responsable de darle continuidad a la franquicia, luego de su salida (momentanea) de Guardians of the Galaxy Vol. 3.

Y desde entonces, al parecer, ha habido una pregunta recurrente para el director en sus redes sociales: ¿habrá o no un cameo de Batman?

En Suicide Squad, Ben Affleck apareció de manera constante como el caballero oscuro en más de una escena. Y se convirtió en una suerte de personaje secundario de la saga.

De modo que, según comparte James Gunn, la preguntan de manera constante si Batman aparecerá o no; y esta es su respuesta:

Pueden ver a Batman en The Batman este junio de 2021. Mientras The Suicide Squad tendrá a más que nada, pues ya saben, The Suicide Squad.