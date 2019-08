¿Dónde demonios está el auricular del Note 10 y Note 10 Plus? Aquí te lo contamos

Un misterioso sistema.

Desde que los analistas de tecnología pudieron poner sus manos en el Note 10 y Note 10 de Samsung, el misterio sobre su auricular se ha incrementado.

Sucede que algunos piensan que es un sistema de parlante bajo la pantalla, como en algunos equipos de la competencia, pero este no es el caso.

Si fuera como en el caso anterior, no se podría tener sonido estéreo al consumir contenido multimedia, y si pones el dedo para "tapar" el ruido, no hay caso, no funciona.

De acuerdo a lo descubierto por el YouTuber JerryRigEverything en el desarme del terminal, el secreto es casi imperceptible a la vista.

Hay un parlante "común y corriente" dentro de una cámara de resonancia apuntando hacia abajo. El sonido que sale de ahí sale por un pequeñísimo orificio en la parte alta, al lado del slot de la tarjeta sim.

Pero eso no es todo, porque hay una apertura milimétrica donde debería ir el auricular, que es prácticamente imperceptible, de la cual también sale sonido.

En conjunto, ambas aperturas dan el sonido estéreo que nos gusta y que nos ha sorprendido desde el Note pasado, pero sin sacrificar espacio para la pantalla. Si el equipo cuenta con certificación contra el agua y el polvo IP68, significa que además hay telas tipo membrana que impiden el acceso de líquido.

Nada de mal, Samsung. Misterio resuelto.