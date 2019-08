Arnold Schwarzenegger celebra a James Cameron mostrando storyboard original de Terminator

Terminator es una película que marcó a una generación completa de personas. Pero tal vez la persona a la que más le cambió el mundo esta película fue al propio Arnold Schwarzenegger.

Su interpretación como el letal T-800 lo elevó al estatus de leyenda y pavimentó el camino para convertirlo en la gran estrella de cine de que es ahora.

James Cameron fue el visionario responsable de todo y el campeón acaba de cumplir años. De modo que para celebrarlo Arnold decidió compartir en sus redes sociales un storyboard original de la primera cinta de Terminator:

Happy birthday to my dear friend, the great visionary @JimCameron. As you know, @Terminator changed my life. You are a big reason that I can never call myself self-made. This early storyboard you drew for Terminator reminds me of your big vision, and I cherish it. pic.twitter.com/nexZJIGIuy

— Arnold (@Schwarzenegger) August 16, 2019