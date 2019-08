Mini tutorial: Aprende a borrar tus interacciones y grabaciones con Siri

A raíz de la polémica, es mejor saber esta información.

Dada la polémica que se ha generado porque se dio a conocer que había "gente real" escuchando algunas conversaciones que puedes haber tenido con Siri, el asistente virtual de Apple, siempre es bueno saber cómo borrar estas interacciones.

Cabe mencionar que de todas formas Apple tiró abajo el programa de escuchas, para que la gente, en una futura actualización, tenga una opción más clara de la existente de que esto sucede, y puedan optar no ser parte.

Apple suspende el programa de escuchas de Siri, será opcional en el futuro A través de una actualización.

Google y Amazon, que también se "descubrió" que tenía gente a contrata para escuchar algunas interacciones y así poder afinar el sistema de los asistentes tienen opciones relativamente claras sobre cómo hacer desaparecer las grabaciones, pero en Apple es más complicado, aunque se puede.

Lo primero es ir en tu dispositivo Apple a Configuración, Siri y Buscar, después darle desactivar a los dos botones (Oye Siri y Botón lateral).

Pero no termina ahí, porque después (gracias a información de The Verge), tienes que volver a Configuración, ir a General, Teclado y desactivar "Activar dictado". Solo ahí, después de todos esos pasos tus conversaciones se fueron de los servidores de Apple.

Ahora, para hacer efectivo todo esto, lo tienes que hacer en tu iPad, si tienes uno, por ejemplo, en tu Apple Watch y así… en todo lo que tengas que use Siri, si no, no sirve de nada el ejercicio.

Es realmente ofuscante que no haya una manera más simple, pero así es la vida, dicen.