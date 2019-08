Apple: Tim Cook asegura que aranceles impuestos a China por Estados Unidos solo los perjudican

El CEO de Apple enfatiza que estas acciones solo perjudican a su compañía y además los únicos que salen favorecidos son los Coreanos de Samsung.

Tim Cook, actual CEO de Apple, ha señalado que los aranceles impuestos por el Presidente de Estados Unidos Donald Trump a China solo perjudican a su compañía y muy por el contrario de lo que se piensa solo favorecen a Samsung.

Estas declaraciones fueron realizadas luego de que Cook realizara una reunión con el Presidente, en la cual abarcaron diversos temas entre ellos la actual situación que se vive con el gigante asiático y todas sus posibles consecuencias.

El Presidente Trump señaló finalizada la conversación entre ambos que el siente una gran admiración por Cook y que en la ocasión el CEO de Apple realizó declaraciones "Más que convincentes" con respecto a la situación con China.

Apple perjudicada

Según declaró el propio Presidente Trump, el CEO de la compañía de la manzana fue más que convincente con respecto a todos los argumentos que utilizó para demostrarle como los actuales aranceles impuestos a China por Estados Unidos están perjudicándolos directamente y solo les entregan más beneficios a su competencia directa, Samsung.

Trump afirmó "Una de las cosas que Tim me dijo es que Samsung en la actualidad es su principal competidor y ellos no están pagando aranceles porque tienen sede en Corea del Sur y es bastante difícil para Apple pagar estos aranceles porque compiten con una gigantesca compañía la cual no es justa".

Recordemos que el próximo 1 de septiembre iba a entrar en vigencia el nuevo arancel que equivale al 10% sobre las importaciones Chinas equivalentes a USD $300 mil millones, pero el representantes del Gobierno decidieron retrasarlo hasta el próximo 15 de diciembre.

Estos nuevos aranceles serán aplicados a teléfonos móviles, computadoras portátiles, consolas de juegos, juguetes, pantallas de Pc y diversos artículos más entre los que destacan ropa y calzado.

Huawei y su permiso

Otro de los asuntos que vence el día de hoy era el veto impuesto a Huawei el cual le prohibía comprar tecnología estadounidense y además hacer acuerdos con compañías de este país.

Sin embargo, hace unas semanas Estados Unidos volvió a poner a la compañía China en una lista de entidades o empresas extranjeras a las cuales se les prohíbe comprar productos de Estados Unidos si no cuentan con una licencia especial para hacerlo.