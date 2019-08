Formas sencillas de volver tu celular Android más práctico y rápido

¿Tienes un celular Android? Es probable que puedas sacarle mucho más provecho de lo que le estás sacando ahorita, así que atento a esto.

Podrías considerarlos #FirstWorldProblems, pero muchas veces representan un gran estrés en tu día. Afortunadamente, hay formas en las que puedes aminorar algunas de estas molestias para hacer tu día más sencillo, usando un dispositivo Android. Te damos ocho tips que los usuarios de Android pueden hacer para volver sus dispositivos menos fastidiosos.

Deshabilita las apps de bloatware, clásicas en Android

¡Bienvenido al mundo del bloatware que no puedes eliminar! Bloatware es un término que se usa para describir a las apps preinstaladas que ocupan espacio y recursos en tu teléfono. Estas apps– muchas de las cuales jamás usarás– llegan como cortesía del fabricante, la operadora o Google mismo (además de algunas apps de terceros de vez). Si miras todas las apps de tu teléfono, es casi seguro que encuentres un montón de apps que nunca descargaste y que nunca usarás. Aunque el bloatware no lo encuentras únicamente en móviles (desde hace tiempo ha sido una maldición en PCs), es más malicioso en los teléfonos porque los recursos computacionales son más escasos.

Sin necesidad de "rootear" tu dispositivo Android, realmente no puedes eliminar estas apps (si todavía no sabes lo que significa un acceso roo, entonces no es para ti). Sin embargo, la mayoría de los celulares Android te permite deshabilitarlas –aunque no se eliminan de tu sistema, no las verás y no usarán los recursos de tu teléfono. En la mayoría de los dispositivos Android, puedes presionar por algunos segundos el icono de la app para mostrar la opción para deshabilitar (notarás que no hay una opción de "eliminar" como tal, como lo encontrarías en cualquier otra app que descargas de Google Play). Otra alternativa es acceder a las opciones de apps individuales incluyendo la de deshabilitar al ir a Settings > Applications and tapping on the app.

Apaga la función "Auto Brightness"

¿Alguna vez has notado que repentinamente se vuelve más tenue o brillante por sí sola? Pues, así es cómo funciona la función de brillo automático, Auto Brightness. Esta función te permite ajustar automáticamente el brillo de tu pantalla dependiendo en el ambiente. Por ejemplo, atenúa la pantalla para complementar la luminiscencia de una cena romántica, pero hará lo contrario en el momento en el que estés al aire libre haciendo un picnic en un día soleado. ¿Quieres verlo en acción? Si lo tienes en tu dispositivo, cubre el sensor de luz en tu teléfono por algunos segundos (normalmente se encuentra en la parte superior de la parte frontal de tu celular) y tu pantalla debe de reaccionar a ello.

En teoría, la función es genial. Si usas tu teléfono en interiores principalmente, con iluminaciones similares, entonces seguramente no sabes que cuentas con ella. Yo, sin embargo, creo que tiende a compensar de manera un tanto excesiva (¿y un tanto repentina?) –y no soy el único. "El único celular que lo hacía bien era el Note 7, pero ése explotaba", según nuestro experto en smartphones Ajay Kumar, Auto brightness está encendida por defecto en la mayoría de los sistemas Android. Si no te causa ningún problema, entonces déjalo así. Sin embargo, si lo encuentras un poco molesto, puedes apagarlo en Settings > Display. En algunas versiones de Android, los ajustes de brillo de la pantalla estará disponible en el menú superior (más sobre este menú más adelante). Con la función apagada, puedes elegir un ajuste de iluminación estática de tu gusto y mover manualmente conforme sea necesario (pero ten en cuenta que una pantalla más brillante usa más batería).

Enciende el modo "No molestar"

¡Despierta, despierta, despierta! Algún conocido acaba de comentar en tu foto más reciente de Facebook. ¿Suena familiar? Hay cierta información para la que no tienes que despertarte a las 3am en martes. Por suerte, Android ofrece una forma de salir de ésta: No molestar. Puedes establecer un horario para habilitar la función a través de Settings > Sounds and vibration > Do not disturb (No molestar). Aquí, puedes decirle a tu teléfono que ignore todas las notificaciones en este periodo de tiempo, incluso llamadas. Por supuesto que también hay una opción para permitir las notificaciones y llamadas que quieras recibir a toda hora del día. En el ajuste de "Exceptions", puedes configurar la función para siempre permitir llamadas y mensajes de contactos particulares (todos los designados como Favoritos), de apps con "prioridad", o incluso personas que te llamen repetidamente.

Gestiona tus notificaciones

Sinceramente espero que esto no sea algo nuevo para ti, pero puedes gestionar cuáles apps pueden enviarte notificaciones. Tal vez no necesitas saber que el juego tonto que bajaste hace seis meses y que apenas juegas, tiene un nuevo personaje que puedes comprar. Éste es uno de los ajustes más importantes que puedes usar para tener una mejor experiencia Android. Ve a Settings > Notifications > y puedes desactivar todas las notificaciones juntas o cada una de forma individual. Además, puedes presionar varios segundos sobre el icono de la app para ir directamente al menú de configuraciones de esa app en particular.

Organiza tus botones del menú superior

Una de las cosas que más aprecio de Android es el menú superior (conocido también como el "menú de notificación"). Simplemente desliza tu dedo desde la parte superior hacia abajo sobre tu pantalla, y encontrarás los ajustes más utilizados en la forma de un solo botón (por ejemplo, Wi–Fi, ubicación de Bluetooth). Una de las actualizaciones más asombrosas de Android 7.0 Nougat es la capacidad de elegir los iconos que están incluidos ahí para un acceso rápido. Tal vez eres como yo, y apenas usas cosas como el NFC, pero me gusta tener la libertad de ajustar rápidamente mi teléfono para elegir lo que más uso, todo con un sólo golpecito. Esto lo puedes editar con el icono de lápiz que aparece en la parte superior derecha del menú.

Ajusta el bloqueo de pantalla de acuerdo a tu estilo de vida

Agregar un paso extra de seguridad a tu teléfono siempre se siente tan bien; sin importar si es una contraseña, huella digital u otra medida. Esa barrera adicional entre tu mundo digital y tú. Aún así, la seguridad y la conveniencia no tienen que ser enemigos –por ejemplo, puedes ajustar tu teléfono para que no requiera de un clave para iniciar sesión después de cierto tiempo de entrar en modo Sleep. Algunas personas no tienen problema son iniciar sesión cada vez que eso sucede, pero personas como yo, por otro lado, uso mi dispositivo por bloques de tiempo. Por lo que necesito una venta de 15 minutos completos entre inicios de sesión. De esa forma, si repentinamente encuentro inspiración después de terminar de leer un artículo en mi teléfono, puedo regresar a Twitter para compartirla sin perder tiempo. Encuentra la ventana de tiempo en Android que funciona para tu estilo de vida.

Ve a Settings > Lock screen and security > Secure lock settings > Secured lock time > choose the time that works for you. Alternativamente, tu celular puede tener un ajuste "Smart Lock", que mantiene tu equipo desbloqueado cuando registra que estás en una ubicación de "confianza" (Es decir, puede saber cuándo estás en su casa a través de servicios de ubicación, o si estás conectado a un dispositivo de confianza como tu auto a través de Bluetooth). En este caso, también tendrás que confiar en las personas que te rodean.

¡Ya usa widgets!

Si eres un usuario de Android y todavía no estás aprovechando los widgets, entonces lo estás haciendo todo mal. La mayoría de las apps permiten algún tipo de widget en la pantalla de inicio. Los widgets son ventanas de apps en vivo que puedes mantener abierta en alguna página de tu página de inicio. Si hay información que consultas constantemente –correo, calendario, podcasts, clima– puedes simplemente crear un widget y llenar un cuarto, medio o la pantalla completa con él. Los widgets vuelven mucho más sencillo acceder a la información –sin necesidad de abrir una app y buscar la info de un lado a otro, simplemente estará ahí. Para crear un widget, presiona durante varios segundos sobre cualquier pantalla de inicio para abrir una serie de opciones. Ahí encontrarás el icono de widgets –presiónalo y busca de entre una lista, la app que quieres agregar como widget (aunque no se puede con todas las apps). Selecciona cualquier widget y arrástralo hasta donde tengas espacio. Algunos widgets te permiten reajustar su tamaño, otros no.