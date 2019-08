La última versión de Google Play Services podría estar agotando la batería de tu celular Android

En los últimos días una oleada de usuarios disgustados de Android se han hecho notar en las redes sociales. Según ellos, sus celulares están ahora consumiendo mucha más batería en menos tiempo. Todo tendría que ver con una actualización reciente.

El problema recaería directamente en Google Play Services. Se trata del paquete de servicios y APIs (Interfaz de Programación de Aplicaciones) que es responsable de una gran cantidad de operaciones en los smartphones con Android. Su existencia opera las notificaciones "push", operaciones en segundo plano, funcionamiento rápido de GPS, etc. Por lo tanto, fallas en su funcionamiento terminan notándose en todo el dispositivo.

La queja se debe a la versión 18.3.82 de Google Play Services. Los usuarios de Android han estado denunciando que esta última actualización está consumiendo demasiada batería.

Lo cierto es que cualquiera puede comprobar este notorio cambio. Tan solo hay que entrar a configuración y buscar la opción que dice "Uso de la batería". Allí aparece la lista de software que ha estado haciendo el mayor consumo. En los primeros de la lista se encuentra Google Play Services, que representa un buen porcentaje.

Here we go again with the secret battery assassin Google Play services that updates in the background and stabs your phone right in the heart. pic.twitter.com/Zu8jRchzYq

— Artem Russakovskii (@ArtemR) August 9, 2019