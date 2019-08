AMLO: Cómo y dónde ver el informe de gobierno del 1 de Septiembre

AMLO anunció en una de su mañanera del día de hoy algo que es de por más raro. Esto es que el informe de gobierno no será transmitido en cadena nacional por primera vez desde que existe la manera de transmitir de esa forma.

De acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, eso de transmitir a nivel nacional no se volverá hacer. Puesto que era parte de la anterior administración, eso quiere decir que es posible que nunca se vuelva a hacer durante todo el sexenio.

Se va a transmitir, no cadena nacional, eso ya no va a haber, eso pertenecía al antiguo régimen. Ya no van a haber cadenas nacionales para que informe el presidente. Vamos a tener enlaces nacionales con motivo de los festejos de la independencia. Ahí también les adelanto, no va a ser igual, va a ser distinto.