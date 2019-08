Alcaldesa de Maipú vive incómodo momento con personaje de Dragon Ball

La alcaldesa Cathy Barriga se encontraba haciendo una transmisión en vivo cuando uno de los personajes de Dragon Ball se sobrepasó con ella.

La alcaldesa de Maipú Cathy barriga vivió un incómodo con el personaje de Dragon Ball "Majin Boo" cuando se encontraba haciendo una transmisión en vivo.

Resulta que la alcaldesa utilizó la plataforma para transmitir en vivo a través de su cuenta de Instagram para promocionar el nuevo episodio del matinal de Maipú, mientras se encontraba visitando la exposición llamada Expo Hobbie.

Fue en el momento cuando Barriga abraza a la persona que estaba disfrazada del personaje de Majin Boo, que se ve al sujeto poner su mano encima de uno de sus pechos completamente en vivo, causando una reacción graciosa en ella diciendo "creyó que era una galleta, hay que perdonarlo, es que no ve".

Dragon Ball y Cathy Barriga

En el video se puede ver una reacción chistosa por parte de los protagonistas del video, aunque si lo vemos como espectadores la situación puede tornarse un poco incómoda.

Luego del suceso, la alcaldesa no tuvo más remedio que excusarse de la situación y hacerla pasar por algo gracioso ya que el personaje "no ve" de forma correcta debido al traje, pero no podemos negar que nos queda la duda si realmente el hecho fue intencional y si verdaderamente el misterioso sujeto detrás del disfraz no se fijó correctamente.

El video original aún se mantiene en el perfil de la alcaldesa en la sección de historias, ya que todo esto ocurrió en el contexto de una transmisión en vivo a través de la red social Instagram.

Finalmente, el hecho no tuvo una mayor atención de la alcaldesa quien siguió con sus actividades normales luego de ocurrido el hecho, quedando seguro como una divertida anécdota que a más de alguno le causará esas risas incómodas al presenciar el suceso a través de los dispositivos móviles mientras dure la controversia del hecho.