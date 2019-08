Científicos encontraron una extraña anomalía en el agujero negro del centro de la galaxia

Nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene un agujero negro supermasivo en la mitad. Este es conocido como Sagittarius A, y hemos hablado de él en otras ocasiones. Siendo así, no sorprende más el saber de si existencia, sino lo que le pase él. De hecho, en estos momentos algo extraño está ocurriendo en esa región del espacio.

Salvo la única excepción en la historia, fotografiar un agujero negro es algo casi imposible. La razón es que ni la propia luz puede escapar de un coloso espacial de este tipo. Sin embargo, eso no quiere decir que no hayamos usado formas indirectas de verlos todo este tiempo.

Durante más de 20 años hemos observado el material que está alrededor de los agujeros negros. El polvo, los planetas, las estrellas y demás elementos que caen en ellos generan brillo. Es por eso que hemos podido determinar durante todo este tiempo su posición.

En el caso de Sagittarius A, el brillo a su alrededor varía un poco. Esto depende de los elementos que esté absorbiendo en ese momento. En algunos momentos puede ser más brillante que otros.

Pero una gran anomalía fue registrada en el agujero negro el pasado 13 de amyo. Se trata del mayor brillo proveniente de sus alrededores en la historia. Concretamente, los científicos captaron durante 2 horas y media el doble de luz a comparación del momento más brillante que se había registrado antes. Aun así, esto resulta ser 75 veces de lo normal.

Here's a timelapse of images over 2.5 hr from May from @keckobservatory of the supermassive black hole Sgr A*. The black hole is always variable, but this was the brightest we've seen in the infrared so far. It was probably even brighter before we started observing that night! pic.twitter.com/MwXioZ7twV

— Tuan Do (@quantumpenguin) August 11, 2019