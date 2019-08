Adiós 8Chan: Cloudflare rompe con el foro de odio tras masacre de El Paso y mata al sitio

Patrick Crusius, un hombre de 21 años de edad, sacudió las redes sociales y al mundo; tras ejecutar una masacre de odio, en un Walmart de El Paso, Texas.

Según indica la información disponible hasta ahora, Crusius, motivado por la ideología racista impulsada por grupos blancos supramacistas (y los mensajes en campaña del actual presidente Donald Trump); habría ingresado a la tienda este sábado 3 de agosto de 2019 armado con un AK-47 para asesinar a 20 personas y dejar a otras 26 heridas.

Antes de perpretar su ataque, Patrick habría publicado un manifiesto de 2.300 palabras en el foro de discusión 8chan; donde era un miembro constante. Y ese sitio habría servido de plataforma para diseminar contenido de odio racial durante años entre sus usuarios; sin ninguna clase de moderación real por parte de los administradores.

Es por ello que Cloudflare, la compañía de almacenamiento en la nube, ha anunciado de manera oficial el cierre de relaciones con la gente de 8chan, por lo que ya no contarán con servicios y alojamiento para esta web.

Según marca el comunicado no se trataría de un incidente aislado con relación circunstancial al uso de 8chan. Una vez que se imputen los cargos formales contra Crusius se sumarían tres ataques similares que fueron anunciados en el sitio antes de realizarse. Todo en un lapso menor a cinco meses.

Sucedió con los atentados a las mezquitas de Christchurch, en Nueva Zelanda, con la sinagoga de Poway, en California; y ahora con el Walmart de El Paso, Texas.

Some of you might’ve read the @Cloudflare news already. They're dropping 8chan. https://t.co/FQJrv9wzvn

There might be some downtime in the next 24-48 hours while we find a solution (that includes our email so timely compliance with law enforcement requests may be affected).

— 8chan (8ch.net) (@infinitechan) August 5, 2019