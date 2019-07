Grave error en popular aplicación Zoom permite que cualquiera vea a través de tu cámara web

Zoom es un software (o aplicación) extremadamente popular de videollamadas que hace años es la predilecta de muchos que hacen teletrabajo.

Su confiabilidad no había estado en duda hasta hoy, que se dio a conocer un problema de seguridad bastante grave que permite que cualquiera con una web que ejecute ciertos comandos pueda ver a través de tu cámara.

Así de aterrador es esta falla de día cero que se le dio a conocer a la empresa y no hizo nada al respecto, aclarando que habrá una actualización que le avise al usuario cada vez que se quiera usar su cámara, y que no lo habían hecho para ahorrarle unos clicks a los usuarios.

En Twitter muestran el funcionamiento de la falla y es básicamente un ChatRoulette involuntario. Gloriosamente aterrador:

This Zoom vulnerability is bananas. I tried one of the proof of concept links and got connected to three other randos also freaking out about it in real time. https://t.co/w7JKHk8nZy pic.twitter.com/arOE6DbQaf

— Matt Haughey (@mathowie) July 9, 2019