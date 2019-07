YouTube y Netflix llegarán a los coches Tesla, revela Elon Musk

Los coches eléctricos y autónomos de Tesla ya comprobaron que pueden ser trampas mortales cuando los conductores ven películas a través de su pantalla. Sin embargo parece que el público seguía exigiendo la posibilidad de ver Netflix y YouTube en los autos. Así que han sido escuchados.

Elon Musk tomó por asalto sus redes sociales para anunciarle al mundo que pronto todos los coches de Tesla tendrá la posibilidad de correr esas dos populares apps para hacer streaming de video:

Tal como señala Elon, los contenidos de YouTube y Netflix podrán ser reproducidos en los coches Tesla siempre y cuando el vehículo esté detenido.

Ability to stream YouTube & Netflix when car is stopped coming to your Tesla soon! Has an amazingly immersive, cinematic feel due to the comfy seats & surround sound audio.

— e^👁🥧 (@elonmusk) July 27, 2019