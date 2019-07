Ya puedes ver Inuyasha en la plataforma de Amazon Prime Video

Amazon Prime Video ya cuenta con muchas series muy buenas, pero para poner la cereza en el pastel, ahora Inuyasha ya se encuentra disponibles.

Amazon Prime Video no solamente tiene series originales de alta calidad que ofrecer a sus suscriptores. Bueno, aunque también tiene ciertas cosas horribles como aquel reality show de “comedia”.

Pero fuera de eso, el catálogo de series que puedes ver se acaba de actualizar con un anime que todos amamos. El cual es nada más y nada menos que InuYasha.

En busca de las perlas de Shikon

Esta historia creada por Rumiko Takahashi se volvió todo un clásico entre los amantes del anime. Puesto que desde el debut de su adaptación a anime en el año 2000, se ganó el corazón de todos.

Y si quieres revivir todas la aventuras de InuYasha y sus compañeros para encontrar los fragmentos de las perlas de Shikon. Entonces ya sabes en donde verlo en alta calidad y de manera oficial.

Aunque si es que no has visto para nada este anime, entonces es la oportunidad perfecta para comenzar a hacerlo. Puesto que no solamente puedes ver el anime en Amazon, sino que puedes conseguir el manga en Panini con una edición muy bonita.

La historia empieza en el periodo Sengoku en Japón, en donde se nos presenta a InuYasha. Un medio demonio que se roba la perla de shikon con el objetivo de volverse un demonio por completo.

Los planes de InuYasha no logran completarse gracias a una sacerdotisa que lo detiene con un fecha sagrada. Clavándolo en un árbol y dejándolo dormido por 50 años.

Después de una serie de eventos desafortunados que involucran a una estudiante de 500 años en el futuro que viaja al pasado por accidente. La perla se fragmenta, InuYasha es liberado y así es como comienza una búsqueda de estos fragmentos. Los cuales, de caer en manos de otros demonios, podrían causar calamidades en todo el mundo.

