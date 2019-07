Microsoft lanzó por accidente una versión de Windows con un nuevo menú Inicio

Una build de Windows pensada para desarrolladores de Xbox fue enviada por error a testers del programa Windows Insider. El lanzamiento accidental permitió darle un vistazo a un feature que nadie se esperaba: un rediseño del menú Inicio.

Esta versión del sistema operativo de Microsoft era originalmente sólo interna. Correspondía a la rama de versiones "canary", donde ciertos usuarios prueban código nuevo en un ambiente controlado.

Por suerte, la build filtrada era una versión de 32-bits, por lo que no muchos testers pudieron instalarla. De todas maneras, esa mínima de equipos 32-bits fue suficiente para que se hiciera viral.

Por lo demás, no es primera vez que ocurre: una versión de Windows 10 lanzada por accidente el 2017 hizo que varios equipos se reiniciaran sin parar.

Dona Sarkar, la jefa del programa Windows Insider, dijo en Twitter: "estamos resolviéndolo".

We're looking into it

— D:\ona\Sarkar (@donasarkar) July 24, 2019