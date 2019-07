Internet enloquece después de que Microsoft anunciara "un nuevo" Windows 1.0 tres décadas después

Windows 1.0 fue lanzado al mercado en noviembre de 1985, hace casi 34 años. El sistema operativo gráfico se situaría como uno de los primeros escalafones de Microsoft en su camino para alcanzar el reconocimiento que tiene actualmente. De hecho, fue con esta versión que el mundo conocería por primera vez lo que sería una pantalla azul.

Para muchos Windows 1.0 solo representa una pieza más en la historia de la década de los 80s. Sin embargo, parece que Microsoft quiere volver a hacer sonar este nombre en todas partes. Así, ha estado promocionando en sus redes sociales a Windows 1.0 como si fuera la primera vez que viera la luz. ¿La razón? Curiosamente todavía nadie sabe por qué.

Todo comenzó cuando desde la cuenta de @Windows en Twitter se publicó un video promocional. En él se ven todos los logos que ha tenido Windows desde el más reciente hasta el más antiguo. Todo con un estilo muy retro, por supuesto. El video venía acompañado con el siguiente mensaje:

La cuenta también ha puesto como foto de portada el logo de dicho SOG y fotos promocionales de los 80s. La situación se ha llegado al extremo en Instagram, pues todas las publicaciones han sido borradas. Solamente se ha dejado el video junto a una foto con las cajas de programas como Excel, Word, Flight Simulator, etc.

Lo cierto es que Microsoft ha dejado a todo el mundo confundido. ¿Por qué la compañía se tomaría esta molestia? ¿Qué clase de campaña de marketing es y qué quiere lograr con esto?

Algunos se han atrevido a lanzar sus propias hipótesis. Por ejemplo, hay quien dice que Microsoft piensa dejar el código de Windows 1.0 como open source. Otros señalan que se trata de una campaña para promocionar la nueva temporada de Stranger Things que se ambienta en 1985. Inclusive, podría tratarse del anuncio de un sistema operativo actual reciclando este nombre. Cualquier cosa podría ocurrir.

Más allá del propósito real, el público ha estado interactuando con la publicación en Twitter. Muchos lo toman con humor y han dejado actuar a la imaginación. "¿Puede correr Doom?", "¿tiene calculadora?" han sido solo algunos de los comentarios.

Wait a minute, are you re-releasing all the previous Windows operating systems again or what? Is this even real or is it just a joke? What is this supposed to be exactly? Why is this a promoted ad? WHAT IS GOING ON??? I’M SO CONFUSED pic.twitter.com/zhjveoHGYx

— Zachary Jorgensen (@sacboy326) July 1, 2019