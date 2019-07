Trump quiere prohibir el cifrado extremo a extremo de WhatsApp y otras aplicaciones

Parece que Donald Trump ha encontrado un nuevo enemigo mortal: el cifrado end-to-end de aplicaciones de mensajería como WhatsApp

El presidente estadounidense, Donal Trump, ciertamente no pierde el tiempo para generar polémica. Esta vez su nueva enemiga a vencer es la privacidad de los ciudadanos; misma que está asegurada gracias al cifrado extremo a extremo como el que existe en WhatsApp.

Trump quiere poder acceder a conversaciones de WhatsApp y otras aplicaciones

La idea de este cifrado es que nadie, además del receptor y emisor de los mensajes, tengan acceso a las conversaciones. Y cuando decimos nadie, es realmente "nadie". De hecho, ni siquiera las propias compañías pueden ver los chats de sus usuarios, aunque quieran hacerlo.

Esto parece que no le agrada mucho al presidente Trump o al Departamento de Justicia de Estados Unidos; pues ahora ya hablan de prohibir esta medida de protección a la privacidad en empresas estadounidenses.

La idea de que desaparezca el end-to-end es que la policía pueda acceder a los chats de sospechosos de algún delito e incluso de terrorismo, cosa que actualmente es totalmente imposible de lograr.

¿Esto permitiría que los hackers accedan a las conversaciones de terceros fácilmente? Desde luego que sí, aunque este pequeño gran detalle parece que no es importante para el gobierno de uno de los países más poderosos del mundo. Por el momento no se tiene mucha más información sobre esta propuesta; aunque si algo es seguro es que compañías como Google o Facebook no caerán sin luchar. Por ahora.