WhatsApp, Facebook e Instagram están de vuelta luego de horas caídos: Esto dijo la red social al respecto

El día de hoy ha sido un día complicado para todos aquellos que pasan gran parte de sus horas en las redes sociales. WhatsApp, Facebook e Instagram estuvieron semi-caídos poco más de ocho horas. Afortunadamente, han vuelto y ya podrás compartir todos los memes que quedaron pendientes.

Ocho horas duraron esta vez los fallos en las tres redes más usadas del mundo. Si bien no estuvieron caídas completamente, sí presentaron problemas al momento de cargar o descargar imágenes, audios o videos. Pero, ¿qué sucedió? Hablamos de una de las fallas más largas de estos servicios.

La realidad hasta el momento es que la compañía de Zuckerberg no ha dicho oficialmente cuál fue el problema. Sin embargo, hace unos momentos informaron a través de Twitter y Facebook que las cosas habían regresado a la normalidad.

Earlier today, some people and businesses experienced trouble uploading or sending images, videos and other files on our apps and platforms. The issue has since been resolved and we should be back at 100% for everyone. We're sorry for any inconvenience.

