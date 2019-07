WhatsApp, Facebook e Instagram siguen caídos y estos son los mejores memes para pasar el mal rato

El día de hoy ha sido oscuro y lleno de confusión. La razón: Facebook, Instagram y WhatsApp están fallando en todo el mundo y llevan así horas.

Facebook, ¿tú me escuchas? Parece que las redes sociales de Mark Zuckerberg el día de hoy han decidido simplemente no comulgar con las imágenes. WhatsApp e Instagram pasan por el mismo problema: simplemente no se puede cargar (o descargar) imágenes o stickers. La situación lleva ya bastantes horas y claro, la gente ha recurrido a Twitter para entrar en pánico.

Ahora: Serios problemas con WhatsApp, Instagram y Facebook afectan a usuarios Envíos de archivos y más están afectados.

Los memes de la caída de WhatsApp, Facebook e Instagram para liberar el pánico

la mejor forma de hacerle frente a lo que nos hace daño, es reírnos de ello. La gente en redes sabe esto perfectamente, así que en medio del caos por ca caída del siglo, los memes han hecho su debut triunfal (como siempre). Estos son algunos que seguramente no podrás ver en Facebook porque, bueno, no te van a cargar.

Madre e hija se reencuentran en su propia casa, gracias a la caída de WhatsApp, Facebook e Instagram. #whatsappdown #facebookdown #instagramdown pic.twitter.com/1By6tbLOo5 — Xavier Rincon™ (@Enyer_xavier) July 3, 2019

Instagram ❌

Facebook ❌

WhatsApp❌

Twitter y XVideos ✅ Esta todo perfectamente equilibrado. pic.twitter.com/ksYFvgyXzm — COC ∆INE. (@Cocaainero) July 3, 2019

Twitter y Telegram siempre estarán con nosotros cuando WhatsApp, Facebook Instagram se caigan.

Vamonos a Telegram todos JAJAJA pic.twitter.com/u5m0GJnlbd — 🏳️‍🌈¦ 𝕸𝖎𝖈𝖍𝖊𝖑𝖑𝖊.›› (@MichellE__JF) July 3, 2019

#instagramdown

Yo esperando que Mark Zuckerberg componga Instagram, Facebook y WhatsApp 😔👎🏼 pic.twitter.com/yklylDjIAI — mariana ramxx (@MarianaRamxx) July 3, 2019

#instagramdown Twitter recibiendo a toda la gente de instagram, Facebook y WhatsApp: pic.twitter.com/nFJcEXIflV — Daniel Medina (@jhciromedina) July 3, 2019

El encargado de gestionar Facebook, Instagram y WhatsApp, cada x meses. "Voy a demostrar mi poder, giliis" pic.twitter.com/NAO7zs8MxJ — Coronel Braddock (@CoronelBraddock) July 3, 2019

Esperando a que facebook,Whatsapp e Instagram se restablezca pic.twitter.com/qseYdvvkK7 — Daniel Larrosa (@DanielLarrosa15) July 3, 2019

elmo es twitter, las personas con los tambores somos nosotros y el lugar quemándose es facebook, instagram y whatsapp pic.twitter.com/b6q1mxOrKG — kike 🤠 (@minhostal) July 3, 2019

Caído y sin poder ver imágenes, en este momento Facebook es el viejo Twitter de 140 caracteres. pic.twitter.com/DaSe85U9CU — Sith Lord Beno (@darthbeno) July 3, 2019

Instagram, Facebook y WhatsApp no funciona, pero recuerdas que tienes… pic.twitter.com/CmtxkTd8EW — HERNÁN RODRIGO🇵🇾 (@Hernalopezrodri) July 3, 2019

Instagram, Facebook y WhatsApp no funcionan y todos entrando a Twitter jajaja esos memes si se pueden ver 😂😂😂 pic.twitter.com/XSeOAdzHj3 — Jeremy (@palacios_princi) July 3, 2019

Instagram, Facebook y whatsapp riendose de todos nosotros por ser adictos al celular! #faltaderefresco pic.twitter.com/Ey7QzMRDbL — SAMANTHA SANCHEZ (@Sanchezsammyy) July 3, 2019

#WhatsAppDown Como cuando WhatsApp , Facebook e Instagram te fallan, excepto Twitter. pic.twitter.com/Ph11EuRDj2 — Jennifer Zúñiga 🇵🇪 (@jenzuar) July 3, 2019

Mientras tanto, el responsable técnico de Facebook, Instagram y Whatsapp pic.twitter.com/ItWKL0FFLf — La Voz del Becario (@LaVozdelBecario) July 3, 2019

Los de WhatsApp, Instagram y Facebook // nosotros los de Twitter. pic.twitter.com/aGCyN1sp5z — El Willy Wonka† (@El_WillyWonka_) July 3, 2019

Desde medio día, Facebook aseguró que estaban conscientes del problema y estaban trabajando para arreglarlo; aunque hasta ahora las fallas no han cedido. Se espera que todo vuelva a la normalidad pronto. No sabemos exactamente a qué hora, pero pronto. Mientras tanto, seguimos aquí, esperando el momento en que todo vuelva a ser como ayer.