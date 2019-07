Volver al Futuro 4 debería tratar sobre el cambio climático, según el Doc Brown

Christopher Lloyd da su opinión sobre cuál debería ser la trama para Volver al Futuro 4.

Volver al Futuro 4 es una película que no parece que vaya a suceder pronto. Pero no ha existido un sólo año en el que no se hable sobre la posible producción de esta cinta.

El cariño por la trilogía original es muy grande. A la par que los creadores de esta franquicia no están dispuestos, por el momento, a alterar la historia que ya cerraron.

Pero los miembros del elenco en más de una ocasión se han mostrado entusiasmados con la idea y no han perdido la oportunidad de hablar sobre ello.

Así sucedió justamente con Christopher Lloyd en una reciente entrevista con Comicbook.com. En donde habló sobre cuál debería ser el centro de la trama de Volver al Futuro 4, en caso de que algún día se haga:

Creo que de alguna manera [Volver al Futuro 4] se necesita para transmitir un mensaje sobre algo que es importante para todos, universalmente, como el cambio climático. De bebería encontrar alguna forma de incorporar a la nueva película cualquier fiebre o tendencia que esté ocurriendo en este momento y mantener la sensación de la uno, dos y tres. Eso es un movimiento difícil, complicado. Nadie quiere hacer otra cinta y decepcionar. Así que no lo sé. Estaría feliz de hacerlo. Pero ya veremos.

Lloyd, famoso por interpretar al Doctor Emmett Brown, cree que el cambio climático sería el villano ideal para una cuarta entrega de esta saga.

El reparto de Volver al Futuro se reúne y explota la nostalgia A 33 años del estreno de la película todavía siguen hablando de una cuarta película.

El actor se manifestó a favor de retomar su papel. También querría que Michael J. Fox volviera como Marty McFly.

Pero reconoce que la última palabra la tienen Robert Zemeckis y Bob Gale. Quienes desde hace un par de años se han mostrado firmes en su determinación a no autorizar Volver al Futuro 4.

Por lo menos el musical oficial de esta saga está a punto de estrenarse.